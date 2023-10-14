Тедеско о выходе Бельгии на Евро-2024: Цель достигнута — я счастлив

Главный тренер сборной Бельгиипрокомментировал победу над(3:1) в отборочном турнире Евро-2024.

Сборная Бельгии досрочно гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.

«Цель достигнута, поэтому я счастлив. Это было моей целью с тех пор, как я возглавил команду.

План на игру заключался в том, чтобы набраться терпения и ждать, когда будет появляться свободное пространство, потому что у нас очень быстрые и качественные игроки.

Таким образом мы могли застать соперника врасплох, что нам и удалось в моменте с первым голом. Но в перерыве план поменялся, так как нам пришлось адаптироваться тактически.

Обратная замена Бакайоко не имеет отношения к его игре, просто мне нужно было что-то изменить после двух пропущенных голов», — приводит слова Тедеско DHnet.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Тедеско возглавлял московский «Спартак».