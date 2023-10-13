Эстония — Азербайджан: счет матча 0:2, обзор голов

Футболисты сборной Азербайджана Фото: globallookpress.com
Авторами точных ударов стали Турал Байралов и Рамиль Шайдаев с пенальти.
Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F
Эстония — Азербайджан 0:2
Голы: 0:1 Турал Байрамов (9'), 0:2 Рамиль Шейдаев (пенальти) (45 + 4') Эстония: Карл Якоб Хейн, Расмус Пеэтсон, Мяртен Кууск, Артур Пикк, Маттиас Кяйт, Мартин Миллер (Власий Синявский, 63'), Константин Васильев (Sergey Zenjov, 63'), Георгий Тунёв (Bogdan Vastsuk, 74'), Маркус Поом (Мартин Веткал, 63'), Хенри Аниер (Кен Калласте, 85'), Maksim Paskotsi Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Элвин Джафаргулиев, Антон Кривоцюк, Ходжат Хагверди, Рахил Мамедов (Bakhtiyar Hasanalizada, 64'), Турал Байрамов (Qismet Aliyev, 75'), Джошгун Диниев, Эмин Махмудов (Филип Озобич, 75'), Махир Эмрели (Ренат Дадашов, 69'), Рамиль Шейдаев, Aleksey Isayev (Элвин Джамалов, 69') Предупреждения: Артур Пикк (18'), Эмин Махмудов (22'), Рахил Мамедов (40'), Махир Эмрели (45 + 1'), Маттиас Кяйт (68'), Мартин Веткал (90 + 1')
Таким образом, Азербайджан набрал 4 очка и идет на четвертом месте в турнирной таблице группы F. У Эстонии 1 пункт и последняя строчка.