Хорватия — Турция: счет матча 0:1, обзор гола

Сборная Турции Фото: globallookpress.com
Автором единственного забитого мяча в данном противостоянии стал Барис Йылмаз.
Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D
Хорватия — Турция 0:1
Гол: 0:1 Барыш Йылмаз (30') Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Штанишич, Йосип Шутало, Йошко Гвардиол, Борна Баришич (Борна Соса, 80'), Лука Модрич, Марсело Брозович, Матео Ковачич (Дион Дрена Белё, 80'), Марио Пашалич (Ловро Майер, 62'), Петар Муса (Бруно Петкович, 63'), Йосип Брекало (Никола Влашич, 63') Турция: Угурджан Чакыр, Дженк Озкачар, Абдулкерим Бардакчи, Самет Акайдын, Барыш Йылмаз (Бертуг Озгюр Йылдырым, 74'), Керем Актюркоглу (Kenan Yildiz, 87'), Хакан Чалханоглу, Ирфан Кавечи (Юнус Акгюн, 65'), Салих Озкан, Исмаиль Юксек (Кан Айхан, 86'), Ферди Кадыоглу Предупреждения: Марсело Брозович (12'), Барыш Йылмаз (16'), Борна Баришич (34'), Угурджан Чакыр (67'), Лука Модрич (89'), Бруно Петкович (89'), Бертуг Озгюр Йылдырым (90'), Самет Акайдын (90 + 1')
Таким образом, Турция набрала 13 очков и занимает первое место в группе D, у Хорватии 10 пунктов и вторая строчка.