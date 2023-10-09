Сака пропустит матчи сборных из-за травмы

Полузащитник «Арсенала»покинул расположениеиз-за травмы.

22-летний вингер был вызван Гаретом Саутгейтом в состав национальной сборной на октябрьские матчи с Австралией и Италии. Но после консультации с медицинским штабом ему разрешили покинуть команду.

«Пропустивший воскресную победу "Арсенала" над "Манчестер Сити" в Премьер-лиге из-за травмы, Сака был осмотрен медицинским штабом сборной Англии, и было решено, что игрок продолжит реабилитацию в своем клубе.

Никого вызывать на замену не планируется, поскольку у Гарета Саутгейта есть команда из 25 игроков», — написано на официальном сайте сборной Англии.