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    Сака пропустит матчи сборных из-за травмы

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    Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака покинул расположение сборной Англии из-за травмы.

    Букайо Сака
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    Букайо Сака

    22-летний вингер был вызван Гаретом Саутгейтом в состав национальной сборной на октябрьские матчи с Австралией и Италии. Но после консультации с медицинским штабом ему разрешили покинуть команду.

    «Пропустивший воскресную победу "Арсенала" над "Манчестер Сити" в Премьер-лиге из-за травмы, Сака был осмотрен медицинским штабом сборной Англии, и было решено, что игрок продолжит реабилитацию в своем клубе.

    Никого вызывать на замену не планируется, поскольку у Гарета Саутгейта есть команда из 25 игроков», — написано на официальном сайте сборной Англии.

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