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    Индзаги: Это нормально, что я зол, как и все игроки. Потеря очков меня не устраивает

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о ничьей с «Болоньей» (2:2).

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Это нормально, что я зол, как и все игроки. Уже второй раз в этом сезоне нам не удается выиграть матч, когда мы выходим вперед. Это случилось с "Сассуоло". Сегодня мы сыграли вничью из-за того, что отвлеклись, а этого делать нельзя, после счета 2:2 игра шла в одну сторону. Мы знали, какая команда перед нами, и, к сожалению, допустили несколько ошибок, несмотря на хорошую игру в матче.

    Мы выиграли 6 из последних 8 матчей, и я зол на сегодняшний день, потому что трудно принять ничью, учитывая то, что мы сделали, мы всегда должны стремиться к прогрессу. Важно оставаться в состоянии повышенной готовности, игра должна была закончиться при счете 2:0, а пенальти придал им новые силы. Потеря очков меня не устраивает», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Интера».

    «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 19-ю очками в активе. «Болонья» — на 8-й позиции (11).

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