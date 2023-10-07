ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Колби Ковингтон5 причин, почему Ковингтон отберет пояс у Эдвардса
  • 19:22
    • Дубль Беллингема помог «Реалу» разгромить «Осасуну»
  • 19:05
    • «Манчестер Юнайтед» в концовке вырвал победу у «Брентфорда»
  • 18:35
    • «Боруссия» переиграла «Унион», «РБ Лейпциг» не смог одолеть «Бохум»
  • 18:26
    • Гол Гузины принес «Балтике» победу над «Оренбургом» в матче РПЛ
  • 17:55
    • «Интер» упустил победу в матче Серии А с «Болоньей»
    Все новости спорта

    Дубль Беллингема помог «Реалу» разгромить «Осасуну»

    «Реал» — «Осасуна»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Осасуна
    В матче 9-го тура испанской ла лиги «Реал» на своем поле разгромил «Осасуну» со счетом 4:0.

    Джуд Беллингем
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джуд Беллингем

    Победу мадридцам принес дубль Джуда Беллингема, а также голы Винисиуса Жуниора и Хоселу.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Осасуна 4:0
    Голы: 1:0 Джуд Беллингхэм (9'), 2:0 Джуд Беллингхэм (54'), 3:0 Винисиус Жуниор (65'), 4:0 Хоселу (70') Реал Мадрид: Кепа Аррисабалага, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес, 79'), Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинжа (Тони Кроос, 67'), Лука Модрич (Браим Диас, 79'), Джуд Беллингхэм (Даниель Себальос, 72'), Хоселу, Винисиус Жуниор (Родриго, 72') Осасуна: Серхио Эррера, Хуан Крус, Давид Гарсия, Алехандро Катена, Хесус Аресо, Рубен Гарсия (Хосе Арнаис, 70'), Рубен Пенья (Энрике Барха, 80'), Аймар Орос (Рауль Гарсия, 80'), Лукас Торро, Хон Монкайола (Пабло Ибаньес, 80'), Анте Будимир (Эсекьель Авила, 70') Предупреждения: Антонио Рюдигер (40'), Орельен Чуаэми (59'), Энрике Барха (83')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После девяти туров испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 24 очка и находится на первом месте в турнирной таблице. «Осасуна» заработала 10 очков и располагается на 9-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли монегаски обидеть «Реймс»?
  • «Реймс» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Прервет ли «Севилья» беспроигрышую серию «Райо»?
  • «Севилья» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли «Милан» одолеть генуэзцев?
  • «Дженоа» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.04
  • Экспресс дня 7 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Севилья — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Примус
  • Бокс
  • Завтра в 07:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гранада — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры