«Реал» — «Осасуна»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 9-го тура испанской ла лигина своем поле разгромилсо счетом 4:0.

Победу мадридцам принес дубль Джуда Беллингема, а также голы Винисиуса Жуниора и Хоселу.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Осасуна 4:0 Голы: 1:0 Джуд Беллингхэм (9'), 2:0 Джуд Беллингхэм (54'), 3:0 Винисиус Жуниор (65'), 4:0 Хоселу (70') Реал Мадрид: Кепа Аррисабалага, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес, 79'), Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинжа (Тони Кроос, 67'), Лука Модрич (Браим Диас, 79'), Джуд Беллингхэм (Даниель Себальос, 72'), Хоселу, Винисиус Жуниор (Родриго, 72') Осасуна: Серхио Эррера, Хуан Крус, Давид Гарсия, Алехандро Катена, Хесус Аресо, Рубен Гарсия (Хосе Арнаис, 70'), Рубен Пенья (Энрике Барха, 80'), Аймар Орос (Рауль Гарсия, 80'), Лукас Торро, Хон Монкайола (Пабло Ибаньес, 80'), Анте Будимир (Эсекьель Авила, 70') Предупреждения: Антонио Рюдигер (40'), Орельен Чуаэми (59'), Энрике Барха (83')

Календарь и таблица испанской Примеры

После девяти туров испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 24 очка и находится на первом месте в турнирной таблице. «Осасуна» заработала 10 очков и располагается на 9-й строчке.