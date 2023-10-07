«Севилья» — «Райо Вальекано»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью с(2:2) в матче 9-го тура испанской Примеры.

Первый гол гости забили на 21-й минуте встречи. Полузащитник команды Оскар Мартин точным ударом вывел свою команду вперед.

Спустя всего 5 минут «Вальекано» удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Альваро Гарсии.

На 50-й минуте «Севилье» все-таки удалось сократить отставание до минимума.

Джибриль Соу

точным ударом размочил счет.

Уже на 90+7-й Юссеф Эн-Несири получил прекрасную передачу от Ивана Ракитича и вогнал мяч в сетку ворот, совершив камбэк в концовке встречи — 2:2.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Райо Вальекано 2:2 Голы: 0:1 Оскар Валентин (21'), 0:2 Альваро Гарсия (26'), 1:2 Джибриль Соу (50'), 2:2 Юссеф Эн-Несири (90 + 7') Севилья: Эрьян Нюланд, Хуанлу, Луак Баде, Неманья Гудель, Джибриль Соу, Фернандо (Иван Ракитич, 37'), Оливер Торрес (Лукас Окампос, 46'), Доди Лукебакио, Маркос Акунья (Адрия Хинер, 46'), Сусо (Рафаэль Мир Висенте, 81'), Юссеф Эн-Несири Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Альфонсо Эспино, Аридане Эрнандес, Флорьян Лежён, Иван Балью, Альваро Гарсия (Jorge De Frutos Sebastian, 84'), Оскар Валентин (Кике Перес, 83'), Пате Сисс, Оскар Трехо (Унаи Лопес, 55'), Рауль Де Томас (Серхио Камельо, 69'), Иси Паласон (Пеп Чаварриа, 84') Предупреждения: Неманья Гудель (36'), Джибриль Соу (45 + 3'), Сусо (67'), Аридане Эрнандес (74'), Хесус Навас (84'), Кике Перес (84')

После этого матча «Севилья» занимает 13-е место с 8-ю очками в активе. «Райо Вальекано» — на 7-й позиции (13).