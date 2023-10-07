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    Карпин: Пропускаем дебильные голы

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался относительно матча против «Краснодара» (2:3).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Какой тут комментарий может быть? Идеальный первый тайм был, лучший за все время, наверное. Второй тайм не скажу что плохой, но пропускаем вот такие голы. Дебильные, я бы назвал. После аута и углового, всю игру переворачивают. Срезка Комличенко — футбольная трагедия? Можно так сказать, да.

    Все было то же самое. "Краснодар" катил мяч Сафонову, он выбивал. Вот и вся игра у них — что в первом тайме, что во втором. Так они и играли», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

    После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. «Ростов» — на 13-й позиции (10).

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