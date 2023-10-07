«Кадис» — «Жирона»: счет матча 0:1, обзор гола

Автором единственного забитого мяча в этом противостоянии стал Алеиш Гарсия с передачи Яна Коуту.
Футбол. Испания. Примера
Кадис — Жирона 0:1
Гол: 0:1 Алейш Гарсия (59') Кадис: Херемиас Ледесма, Исаак Карселен (Лукас Пирес, 66'), Хорхе Мере (Рубен Собрино, 79'), Фали Хименес, Иван Алехо, Гонсало Эскаланте (Роминиг Куаме, 66'), Рубен Алькарас, Хавьер Эрнандес, Дарвин Мачис, Крис Рамос (Альваро Негредо, 79'), Максимилиано Гомес (Серхио Гвардиола, 73') Жирона: Пауло Гассанига, Давид Лопес, Мигель Гутьеррес (Pablo Torre, 62'), Дейли Блинд, Эрик Гарсия, Ян Коуту, Иван Мартин (Хуанпе, 88'), Алейш Гарсия, Янхель Эррера (Ibrahim Kebe, 88'), Артем Довбик (Кристиан Стуани, 72'), Савио (Валери Фернандес, 72') Предупреждения: Рубен Алькарас (2'), Алейш Гарсия (4'), Янхель Эррера (45 + 4'), Ibrahim Kebe (90') Удаление: Дарвин Мачис (10')
Календарь и таблица испанской Примеры
Таким образом, «Жирона» с 22 очками вышла на первое место в ла лиге. «Кадис» (9 очков) идет 12-м в турнирной таблице.