«Балтика» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

Сергей Игнашевич — главный тренер «Балтики» Фото: globallookpress.com
«Балтика»: Латышонок, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото, Кузьмин, Бистрович, Гузина, Энрикес.
«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Капленко, Ковалев, Башич, Вера, Воробьев, Мансилья.
Матч между этими командами состоится 7-го октября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно тут.
После 10-и туров «Балтика» занимает 15-е место в таблице РПЛ (7 очков). «Оренбург» — на 11-й позиции (11).