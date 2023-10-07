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    «Балтика» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

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    Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ «Балтика» — «Оренбург».

    Сергей Игнашевич — главный тренер «Балтики»
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    Сергей Игнашевич — главный тренер «Балтики»

    «Балтика»: Латышонок, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото, Кузьмин, Бистрович, Гузина, Энрикес.

    «Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Капленко, Ковалев, Башич, Вера, Воробьев, Мансилья.

  • Прямая трансляция матча Балтика — Оренбург
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    • Матч между этими командами состоится 7-го октября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно тут.

    После 10-и туров «Балтика» занимает 15-е место в таблице РПЛ (7 очков). «Оренбург» — на 11-й позиции (11).

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