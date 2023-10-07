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    Балтика — Оренбург: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.10.2023 в 16:30 начнется матч в РПЛ Балтика — Оренбург

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    Балтика и Оренбург начнут матч в 16:30 в РПЛ, 07.10.2023.

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    Последний матч между собой: Оренбург — Балтика 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Балтика» — «Оренбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.35.

      • Календарь и таблица РПЛ

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Балтика»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Балтика — Оренбург.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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