«Арис» победил «Рейнджерс», «Бетис» был сильнее «Спарты»

Состоялись два матча 2-го тура в

В первой игре кипрский «Арис» обыграл на своем поле шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:1.

Голы в составе хозяев забивали Алекс Мукета-Муссунду и Шави Бабика. За гостей единственный гол забил Абдалла Сима. Александр Кокорин появился на замену на 67-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Группа C Арис Лимасол — Глазго Рейнджерс 2:1 Голы: 1:0 Алекс Мукету-Муссунда (9'), 2:0 Шави Бабика (59'), 2:1 Абдалла Сима (70') Арис Лимасол: Вана, Эрик Боаки (Франц Брорссон, 80'), Стив Яго, Алекс Мукету-Муссунда, Слободан Урошевич, Кароль Струски (Морган Браун, 68'), Юлиус Сёке, Михлали Маямбела, Янник Гомис (Мариуш Стемпиньски, 89'), Лео Бенгтссон (Александр Кокорин, 68'), Шави Бабика (Матия Шполярич, 89') Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Борна Баришич, Бен Дэвис, Коннор Голдсон, Джеймс Тавернье, Скотт Райт (Ross McCausland, 85'), Николас Раскин (Хосе Сифуэнтес, 68'), Крис Башам, Сирил Дессерт, Абдалла Сима, Сэм Ламмерс (Кемар Руф, 68') Предупреждения: Алекс Мукету-Муссунда (30'), Абдалла Сима (50'), Эрик Боаки (52'), Сирил Дессерт (64'), Янник Гомис (75')

Во второй встрече испанский «Бетис» победил дома чешскую «Спарту» с таким же результатом 2:1, проигрывая по ходу матча 0:1

За «огурцов» мячи забивали Ассане Диао и Иско. В составе «Спарты» гол на счету Велько Бирманчевича.