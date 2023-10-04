«Црвена Звезда» — «Янг Бойз»: счет матча 2:2 (1:0), обзор голов

Второй матч группы G сербскойи швейцарскимзавершился ничейным исходом — 2:2.

Хозяева повели в счете на 35-й минуте, когда Шерифу Ндиайе удался точный удар по воротам «Янг Бойз». Ему ассистировал Осман Букари.

Гостям удалось прибавить после перерыва и забить два мяча. Сначала отличился на 48-й минуте Филип Угринич, которому отдал результативную передачу Жоэль Монтейру.

А спустя 11 минут Седрик Иттен реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.

Но «Црвена Звезда» смогла уйти от поражения на 88-й минуте. Ганец Осман Букари к результативной передаче смог добавить забитый гол, а ассистировал ему француз Жан-Филипп Крассо.

Футбол. Лига чемпионов. Группа G Црвена Звезда — Янг Бойз 2:2 Голы: 1:0 Шериф Ндиайе (35'), 1:1 Филип Угринич (48'), 1:2 Седрик Иттен (пенальти) (61'), 2:2 Осман Букари (88') Црвена Звезда: Омри Глазер, Нассер Джига, Александар Драгович, Милан Родич (Петер Оладейи Олайинка, 62'), Стефан Митрович (Александар Катай, 70'), Срджан Мияйлович, Марко Стаменич (Владимир Лучич, 70'), Хван Ин Бём, Мирко Иванич, Осман Букари, Шериф Ндиайе (Жан-Филипп Крассо, 80') Янг Бойз: Антони Расьоппи, Улиссес Гарсия, Лорис Бенито (Орель Аменда, 47'), Сайди Джанко, Жоэль Монтейру, Дариан Малес (Мигель Чайва, 74'), Филип Угринич, Мохамед Камара, Мешак Элиа, Седрик Иттен (Сильвер Ганвула, 74'), Шейх Няьссе Предупреждения: Шериф Ндиайе (18'), Мирко Иванич (45 + 5'), Хван Ин Бём (58'), Дариан Малес (64'), Осман Букари (65'), Срджан Мияйлович (73'), Александар Драгович (74'), Мохамед Камара (74'), Шейх Няьссе (90 + 2')

После двух туров у обоих клубов по одному очку.