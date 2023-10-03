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    Почеттино: «Челси» получил то, что заслужил

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о победе над «Фулхэмом» (2:0).

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Для нас было важно укрепить уверенность в себе. Игра была очень хорошей, я очень рад за игроков. В конце концов, мы получили то, что заслужили.

    Гол Мудрика? Для нападающих очень важно забивать. У него хорошо шли дела, но ему не повезло с повреждением. Надеюсь, это не будет большой проблемой, и он будет готов к выходным.

    В любой команде обилие травм может отразиться на результатах, так что мы старались не использовать это как оправдание. Это потрясающая и очень талантливая команда», — цитирует Почеттино Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Фулхэм» опустился на 13 место. «Челси» располагается из-за лучшей разницы голов на 11 месте. У обоих клубов по 8 очков.

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