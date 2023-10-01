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    «Тулуза» разгромила дома «Мец»

    «Тулуза» — «Мец»: счет матча 3:0 (2:0), обзор голов

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    В 7-м туре французской Лиги 1 «Тулуза» принимала на своем поле «Метц» и победила его со счетом 2:0.

    Лидер «Тулузы» Стейн Спирингс
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    Лидер «Тулузы» Стейн Спирингс

    Результат встречи решился уже в первом тайме, когда на 31-й минуте Никлас Шмидт забил первый гол, а затем спустя 12 минут Тийс Даллинга увеличил преимущество хозяев.

    На 82-й минуте Франк Магри сделал счет разгромным — 3:0. «Мец» без двух ушедших лидеров продолжает падение в турнирной таблице.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Тулуза — Метц 3:0
    Голы: 1:0 Никлас Шмидт (31'), 2:0 Тёйс Даллинга (43'), 3:0 Франк Магри (82') Тулуза: Гийом Рест, Миккель Деслер (Christian Mawissa Elebi, 74'), Логан Кошта, Расмус Николайсен, Габриэль Суасо, Кристиан Кассерес, Стейн Спирингс, Никлас Шмидт (Венсан Сьерро, 65'), Сесар Хелаберт (Янис Беграуи, 81'), Тёйс Даллинга (Франк Магри, 65'), Aron Donnum (Мамаду Бангре, 65') Метц: Александр Укиджа, Матьё Юдоль, Фали Канде, Кристоф Эрей, Коффи Куао, Чейх Сабали (Kevin Van Den Kerkhof, 46'), Артюр Атта (Ламин Камара, 46'), Денли Жан Жак, Симон Элизор (Оскар Эступиньян, 70'), Йоэль Асоро (Абли Джаллоу, 46'), Kevin N`Doram (Хабиб Майга, 61') Предупреждения: Расмус Николайсен (13'), Gabriel Alonso Suazo Urbina (63'), Венсан Сьерро (75')

    «Тулуза» после этой победы имеет 9 очков, «Мец» набрал на одно меньше.

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