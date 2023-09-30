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    «Хетафе» и «Вильярреал» сыграли вничью

    «Хетафе» — «Вильярреал»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 8-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» и «Хетафе» сыграли вничью.

    «Вильярреал»
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    «Вильярреал»

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мирову.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Вильярреал 0:0
    Хетафе: Давид Сория, Дамиан Суарес (Fabrizio Angileri, 82'), Даконам Ортега Дьене, Стефан Митрович, Гастон Альварес, Диего Рико Сальгуэро (Карлос Аленья, 82'), Неманья Максимович, Мауро Арамбарри, Оскар, Борха Майораль (Энтони Лосано, 82'), Хайме Мата (Хуанми Латаса, 46') Вильярреал: Филип Йоргенсен, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт (Рамон Терратс, 73'), Хосе Моралес Луис (Кико Фемения, 46'), Алекс Баэна, Этьен Капу, Даниэль Парехо, Йереми Пино (Айсса Манди, 83'), Альфонсо Педраса (Альберто Морено, 46'), Маттео Габбиа, Александр Сёрлот (Бен Бреретон, 61') Предупреждения: Альфонсо Педраса (5'), Оскар Родригес (30'), Мэйсон Гринвуд (53'), Филип Йоргенсен (62'), Йереми Пино (67'), Кико Фемения (74') Удаление: Алекс Баэна (24')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Хетафе» с 9 очками занимает 10-е место в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» располагается на 12-й строчке.

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