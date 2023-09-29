«Я хотел, чтобы все закончилось не так». Невилл — о выступлении Роналду за «МЮ»

Экс-защитниквысказался о выступлении нападающегоза «красных дьяволов».

«Я просто хотел, чтобы все закончилось не так. Я хотел, чтобы он остался, чтобы они нашли способ доработать вместе до конца сезона. Но после интервью Пирсу Моргану это стало невозможно. Это был настолько публичный жест, что выход был всего один.

Я люблю Криштиану. Он, наверное, меня не любит за то, что я говорил, но я хочу думать, что через 5-10 лет он поймет, что я давал комментарии с хорошими намерениями. Я хотел, чтобы он понял: когда тебе исполняется 35-36, более молодые и менее талантливые игроки в раздевалке полагаются на тебя. Есть разные способы стать наставником, тренером и даже в каком-то смысле отцом.

Роналду — по-прежнему мой самый любимый игрок всех времен. Это тот, кого я выбираю, когда говорю о величайшем игроке всех времен. Знаю, что многие назовут Месси, но я люблю Криштиану, — сказал Невилл изданию Marca.

Напомним, что Роналду провел 10 матчей за "МЮ" в сезоне 2022/2023, провел 10 матчей и забил один гол. В декабре 2022 года португалец подписал контракт с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии.