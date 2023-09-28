Павар назвал причины перехода из «Баварии» в «Интер»

Защитникобъяснил решение покинутьспустя 4 гола выступлений за мюнхенский клуб.

«Я пробыл в Германии семь лет и почувствовал, что пришло время для нового вызова. "Интер" — клуб с такой историей, написанной такими легендами, как Хавьер Санетти, который сегодня здесь работает.

Моя предпочтительная позиция — в центре защиты из трёх человек, так как именно там я чувствую себя наиболее комфортно. Все знают, что я могу играть на позиции правого защитника, но это не то место на поле, где я по настоящему счастлив.

Я в "Интере", чтобы проявить себя в той роли, которую предпочитаю, где я могу поделиться своим опытом с командой», — приводит слова Павара Football Italia.

Напомним, что «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 15-ю очками в активе после 6-и туров. Павар провел по одному матчу за миланскую команду в чемпионате Италии и Лиге чемпионов, не отметившись результативными действиями.