«Бетис» — «Кадис»: счет матча 1:1 (0:1), обзор голов

В 6-м туре испанской Ла Лигипод руководством именитогоне смог на своем поле одолеть скромный. Матч завершился вничью 1:1. Голы забивали

На 41-й минуте счет открыл 26-летний нападающий гостей Кристофер Рамос, для которого гол стал вторым в Ла Лиге. После перерыва «Бетис» резко прибавил, полностью завладел инициативой на поле, но смог лишь сравнять счет. Автором забитого гола на 60-й минуте стал аргентинский опорник Гвидо Родригес.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Кадис 1:1 Голы: 0:1 Крис Рамос (41'), 1:1 Родригес Гидо (60') Бетис: Клаудио Браво, Эктор Бельерин (Айтор Руйбаль, 87'), Херман Песселья, Марк Бартра, Хуан Миранда (Абнер Винисиус, 61'), Родригес Гидо, Марк Рока (Андрес Гуардадо, 61'), Родриго Эрнандес (Луис Энрике, 61'), Иско, Айосе Перес, Виллиан Жозе (Abde Ezzalzouli, 46') Кадис: Максимилиано Гомес (Рохер Марти, 68'), Крис Рамос, Роберт Наварро (Рубен Собрино, 68'), Рубен Алькарас, Гонсало Эскаланте (Роминиг Куаме, 88'), Иван Алехо (Дарвин Мачис, 72'), Хавьер Эрнандес, Фали Хименес, Хорхе Мере (Луис Эрнандес, 88'), Исаак Карселен, Херемиас Ледесма Предупреждения: Иван Алехо (38'), Хуан Миранда (45'), Рубен Алькарас (57'), Иско (90 + 6'), Рубен Собрино (90 + 6')

После 6-ти туров оба клуба имеют одинаковое количество очков (8) и располагаются в середине турнирной таблицы Ла Лиги.