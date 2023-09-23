«Алания» одолела «СКА-Хабаровск», «Волгарь» и «Арсенал» не выявили сильнейшего

В матче 11-го тура Первой лиги Россиисыграли вничью 1:1.

На гол Ишхана Гелояна хозяева ответили точным ударом Дмитрия Лесникова.

Футбол. Россия. ФНЛ Волгарь — Арсенал Тула 1:1 Голы: 0:1 Geloyan I. (16'), 1:1 Дмитрий Лесников (33') Волгарь: Даниил Одоевский, Gilyazetdinov A., Иван Хомуха, Данил Клёнкин, Дмитрий Лесников, Егор Прошкин, Евгений Шляков, Данила Смирнов, Денис Ткачук, Тимур Жамалетдинов, Илья Зуев Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Илья Быковский, Geloyan I., Максим Кайнов, Levin V., Makarov A., Джонатан Окоронкво, Артём Попов, Сергей Ткачёв Предупреждения: Максим Кайнов (18'), Илья Быковский (30'), Егор Прошкин (43'), Илья Быковский (46'), Денис Ткачук (74')

По итогам этой игры позиции команд остались прежними: «Арсенал» (14 очков) — тринадцатый, «Волгарь» (5 пунктов) — восемнадцатый.

Календарь и таблица ФНЛ

В параллельной игре «Алания» в родных стенах сломила сопротивление «СКА-Хабаровска» со счетом 2:1.

За хозяев забили Валерий Царукян и Николай Гиоргобиани, за гостей — Саид Алиев.

Футбол. Россия. ФНЛ Алания — СКА-Хабаровск 2:1 Голы: 1:0 Валерий Царукян (27'), 1:1 Саид Алиев (63'), 2:1 Николай Гиоргобиани (70') Алания: Ростислав Солдатенко, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Николай Гиоргобиани, Gurtsiev B., Сослан Качмазов, Ислам Машуков, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Заур Тарба, Валерий Царукян СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Begun D., Альбек Гонгапшев, Олег Кожемякин, Максим Кутовой, Магомед Мусалов, Алексей Никитин, Илья Петров, Николай Покидышев, Андрей Савинов, Simonyan A. Предупреждения: (46'), Саид Алиев (48'), (48')

Благодаря этой победе «Алания» набрала 23 очка и поднялась на первое место в турнирной таблице. У «СКА-Хабаровска» осталось 15 баллов и десятая строчка.