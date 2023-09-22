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    Постекоглу — о Кейне: «Тоттенхэм» пытается заменить самого великого футболиста в истории клуба

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал о перестройке игры команды после того, как из нее ушел в «Баварию» Гарри Кейн.

    Анге Постекоглу
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    Анге Постекоглу

    «Кейн был важной фигурой на поле и в раздевалке. Мы постарались сосредоточиться на будущем и попытаться играть без него. Я доволен тем, как ребята справляются с задачей, стараясь создавать угрозу в нападении, чтобы никто не видел очевидных проблем. Но мы еще не до конца смогли заменить, вероятно, самого самого великого игрока, которого когда-либо видел этот клуб. Но пока нам это удается», — цитирует Постекоглу ВВС.

    Этим летом Кейн после длительных переговоров перешел в «Баварию» за 100 млн евро. Анге Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» летом 2023 года, перейдя из «Селтика». В августе австралийский специалист был призван тренером месяца в АПЛ.

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