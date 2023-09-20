Клопп рассказал, почему отказался возглавить сборную Германии

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал информацию о том, что немецкий специалистможет возглавить сборную Германии.

«Думаю, Юлиан — это отличное решение. Он замечательный тренер, и я был бы рад, если бы всё сложилось именно так. Возраст? Это неважно. Он уже к 28 годам доказал, что является выдающимся тренером. У него восемь лет опыта работы на высшем уровне — многие другие добиваются подобного лишь к 45–50 годам.

Я предан "Ливерпулю", моё сердце здесь. Нельзя просто отрубить последние восемь лет. Я подписал контракт с командой, и, насколько я помню, я не был связан или пьян в тот момент. Это было осознанное решение. Поэтому мой уход из "Ливерпуля" сейчас невозможен», — приводит слова Клоппа RTL.

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году и помог «красным» выиграть Лигу чемпионов, Английскую премьер-лигу, оба кубка страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.