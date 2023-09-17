«Арсенал» — «Шинник»: счет матча 2:0 (2:0), обзор голов

Тульскийна своем поле выиграл у ярославскогосо счетом 2:0.

Команда Сторожука мощно начала встречу и уже в дебюте забила два гола. Их авторами стали защитник Александр Коротков и Джонатан Окоронкво.

Во втором тайме «канониры» уверенно контролировали игру и спокойно довели матч до победы.

Футбол. Россия. ФНЛ Арсенал Тула — Шинник 2:0 Голы: 1:0 Александр Коротков (15'), 2:0 Джонатан Окоронкво (17') Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Geloyan I., Максим Кайнов, Александр Коротков, Levin V., Makarov A., Джонатан Окоронкво, Артём Попов, Сергей Ткачёв Шинник: Александр Довбня, Василий Алейников, Guzj D., Malakhov A., Rubtsov I., Артём Самсонов, Андрей Семёнов, Дмитрий Шадринцев, Игорь Соколов, Александр Ставпец, Вячеслав Зинков

После этой победы «Арсенал» покинул зону вылета и теперь располагается на 12-м месте с 13 очками. «Шинник» находится на 5-й строчке с 16 баллами.