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    «Барселона» забила 5 безответных голов в матче Примеры с «Бетисом»

    «Барселона» — «Бетис»: счет матча 5:0, обзор голов

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    «Барселона» разгромила «Бетис» (5:0) в матче 5-го тура испанской Примеры.

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    Первый гол «сине-гранатовые» забили на 25-й минуте встречи. Полузащитник команды Жоау Феликс получил изумительную передачу в штрафную и совершил точный удар в нижний угол ворот — 1:0.

    Спустя всего 7 минут «Барселона» удвоила свое преимущество. Нападающий команды Роберт Левандовский открылся из-под защитника, принял передачу и вогнал мяч в сетку ворот — 2:0.

    Третий гол «сине-гранатовые» забили уже на 62-й минуте. Ферран Торрес красиво исполнил штрафной удар, отправив мяч низом в правый угол ворот. Без шансов для голкипера соперника.

    Спустя всего 4 минуты форвард хозяев Рафинья сделал счет разгромным — 4:0. Игрок освободился от опеки недалеко от ворот, получил мяч и пробил в правый угол ворот.

    Последний гол в этом матче забил новоиспеченный защитник «сине-гранатовых» Жоау Канселу на 81-й минуте. Игрок обороны подобрал мяч, ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера соперника — 5:0.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Бетис 5:0
    Голы: 1:0 Жоау Фелиш (25'), 2:0 Роберт Левандовски (32'), 3:0 Ферран Торрес (62'), 4:0 Рафаэл Диас (66'), 5:0 Жоау Канселу (81') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жоау Канселу, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен (Иньиго Мартинес, 76'), Алекс Бальде (Маркос Алонсо, 76'), Френки де Йонг, Ориоль Ромеу Видаль (Илкай Гюндоган, 64'), Гави, Ферран Торрес (Рафаэл Диас, 64'), Роберт Левандовски, Жоау Фелиш (Lamine Yamal, 64') Бетис: Виллиан Жозе, Айосе Перес (Хуан Крус, 66'), Иско (Родриго Эрнандес, 66'), Луис Энрике (Abde Ezzalzouli, 46'), Марк Рока (Родригес Гидо, 66'), Sergi Altimira, Хуан Миранда, Шади Риад, Марк Бартра, Эктор Бельерин, Руи Силва (Francisco Barbosa, 46') Предупреждения: Марк Бартра (72'), Родригес Гидо (84'), Иньиго Мартинес (86')

    После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры (13 очков). «Бетис» располагается на 9-й строчке (7).

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