«Барселона» — «Бетис»: счет матча 5:0, обзор голов

Первый гол «сине-гранатовые» забили на 25-й минуте встречи. Полузащитник команды Жоау Феликс получил изумительную передачу в штрафную и совершил точный удар в нижний угол ворот — 1:0.
Спустя всего 7 минут «Барселона» удвоила свое преимущество. Нападающий команды Роберт Левандовский открылся из-под защитника, принял передачу и вогнал мяч в сетку ворот — 2:0.
Третий гол «сине-гранатовые» забили уже на 62-й минуте. Ферран Торрес красиво исполнил штрафной удар, отправив мяч низом в правый угол ворот. Без шансов для голкипера соперника.
Спустя всего 4 минуты форвард хозяев Рафинья сделал счет разгромным — 4:0. Игрок освободился от опеки недалеко от ворот, получил мяч и пробил в правый угол ворот.
Последний гол в этом матче забил новоиспеченный защитник «сине-гранатовых» Жоау Канселу на 81-й минуте. Игрок обороны подобрал мяч, ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера соперника — 5:0.
После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры (13 очков). «Бетис» располагается на 9-й строчке (7).