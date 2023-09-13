«Велес» — «Знамя Труда» : счет матча 1:1 (0:0), пен 2:4, обзор голов

Московскийвылетел в 1/64 финала Кубка России, уступив на своем полев послематчевой серии пенальти. Основное время завершилось вничью 1:1.

На 28-й минуте полузащитник гостей Абдурахман Ахильгов открыл счет. А на 59-й минуте лидер «Велеса» Владимир Кабахидзе точно реализовал пенальти. Больше забитых голов в основное время не было.

Футбол. Россия. Кубок Велес — Знамя Труда 1:2 Голы: 0:1 Арсен Адамов (28'), 1:1 Kobakhidze V. (пенальти) (59'), : Kostyaev M. (пенальти) (1'), : Арсен Адамов (пенальти) (2'), : Даниэль Мишкич (пенальти) (3'), : Shubin A. (пенальти) (3'), : Patsev D. (пенальти) (4')

В серии пенальти лучше были футболисты из Орехово-Зуево. Они точно пробили четыре раза, тогда игроки «Велеса» дважды промахнулись с «точки».