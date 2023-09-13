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    «Велес» в серии пенальти проиграл дома «Знамя Труда»

    «Велес» — «Знамя Труда» : счет матча 1:1 (0:0), пен 2:4, обзор голов

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Велес
    Московский «Велес» вылетел в 1/64 финала Кубка России, уступив на своем поле «Знамя Труда» в послематчевой серии пенальти. Основное время завершилось вничью 1:1.

    Игрок гостей Дмитрий Бурдонов
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    Игрок гостей Дмитрий Бурдонов

    На 28-й минуте полузащитник гостей Абдурахман Ахильгов открыл счет. А на 59-й минуте лидер «Велеса» Владимир Кабахидзе точно реализовал пенальти. Больше забитых голов в основное время не было.

    Футбол. Россия. Кубок
    Велес — Знамя Труда 1:2
    Голы: 0:1 Арсен Адамов (28'), 1:1 Kobakhidze V. (пенальти) (59'), : Kostyaev M. (пенальти) (1'), : Арсен Адамов (пенальти) (2'), : Даниэль Мишкич (пенальти) (3'), : Shubin A. (пенальти) (3'), : Patsev D. (пенальти) (4')

    В серии пенальти лучше были футболисты из Орехово-Зуево. Они точно пробили четыре раза, тогда игроки «Велеса» дважды промахнулись с «точки».

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