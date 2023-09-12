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    Карпин: У сборной России присутствует проблема с мотивацией

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Катара
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал матч с Катаром.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Первые 20-25 минут матча понравились — это то, что хотелось бы видеть в исполнении сборной в принципе. Но только не на протяжении 25 минут, а 70-80. Что произошло дальше — надо разбираться. Либо силы нас покидают, либо концентрация.

    Игрокам в раздевалке я сказал всю правду. В чём она заключается — это для футболистов. Волков вам всё ответил. Это футболист, который играет в "Краснодаре". Команде, которая идёт на первом месте. Он сказал, что здесь, против Катара, другая интенсивность, чем в чемпионате России? Ну вот и всё.

    Грустно? Грустно, что делать. Работать надо, и работать надо прежде всего в клубах. Футболисты сюда приезжают из клубов. А потом оказывается, что интенсивность против Катара выше, чем против "Зенита". Не я это сказал. Согласен ли я с ним? На 500%.

    У нашей команды присутствует проблема с мотивацией. Она не главная, но она, естественно, есть. Давайте так: если бы это был официальный матч, Джикию мы не заменили бы. Ну, например.

    Игроки сегодня бились. Если бы не бились, они не сравняли бы счёт. Хорошо, результат неудовлетворительный, и? Что делать — продолжать работать. Как вы сказали — мотивировать, если надо игроков мотивировать выступать за сборную», — цитирует Карпина «Чемпионат».

    Для России это третий товарищеский матч во время паузы на игры сборных. Ранее команда дважды сыграла с олимпийской командой Египта (1:1 и 1:2).

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