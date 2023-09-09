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    «Сокол» и КАМАЗ поделили очки в матче Первой лиги

    «Сокол» — КАМАЗ: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Сокол» на своем поле сыграл вничью с КАМАЗом (1:1) в матче 9-го тура российской Первой лиги.

    КАМАЗ
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    КАМАЗ

    Первый гол саратовская команда забила на 18-й минуте. Точным ударом отличился полузащитник «Сокола» Владислав Морозов.

    КАМАЗ сумел сравнять счет на 68-й минуте встречи. Гол на счету полузащитника челнинцев Дамира Таликина.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Сокол — КамАЗ 1:1
    Голы: 1:0 Morozov V. (18'), 1:1 Дамир Таликин (68') Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Владлен Бабаев, Андрей Евдокимов, Ян Гудков, Kozlovsky N., Михаил Мальцев, Molodtsov A., Morozov V., Дмитрий Сасин, Илья Сериков КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Ильнур Бадртдинов, Fartuna B., Александр Гаглоев, Gorelov P., Валентин Пальцев, Валерий Почивалин, Ratnikov S., Ukomskiy A., Роман Защепкин Предупреждения: Gorelov P. (45+1'), (71'), Валентин Пальцев (90+1'), (90+2')

    После этого матча «Сокол» занимает 2-е место в таблице Первой лиги (17 очков). КАМАЗ — на 6-й позиции (13).

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