«Сокол» — КАМАЗ: счет матча 1:1, обзор голов

Первый гол саратовская команда забила на 18-й минуте. Точным ударом отличился полузащитник «Сокола» Владислав Морозов.
КАМАЗ сумел сравнять счет на 68-й минуте встречи. Гол на счету полузащитника челнинцев Дамира Таликина.
Футбол. Россия. ФНЛ
Сокол — КамАЗ 1:1
Голы: 1:0 Morozov V. (18'), 1:1 Дамир Таликин (68') Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Владлен Бабаев, Андрей Евдокимов, Ян Гудков, Kozlovsky N., Михаил Мальцев, Molodtsov A., Morozov V., Дмитрий Сасин, Илья Сериков КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Ильнур Бадртдинов, Fartuna B., Александр Гаглоев, Gorelov P., Валентин Пальцев, Валерий Почивалин, Ratnikov S., Ukomskiy A., Роман Защепкин Предупреждения: Gorelov P. (45+1'), (71'), Валентин Пальцев (90+1'), (90+2')
После этого матча «Сокол» занимает 2-е место в таблице Первой лиги (17 очков). КАМАЗ — на 6-й позиции (13).