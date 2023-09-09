Фернандеш: Самым важным было выиграть, но забить гол в свой день рождения, это что-то особенное

Полузащитник сборной Португалиипрокомментировал победу над Словакией (1:0) в квалификации Евро-2024.

«Самым важным было выиграть матч, но всегда приятно забивать и, конечно, делать это в свой день рождения. Это имеет особый колорит. Мы знали, что это будет очень сложная и трудная игра, но нам удалось выйти из тупика. Мы могли бы быть более терпеливыми, потому что было пространство, но самое главное — это три очка.

Словаки хорошо закрыли игровое пространство, где у нас есть несколько игроков, способных создать проблемы. Мы были более умны, когда использовали внешнее пространство с помощью Леао, Семедо, Нето, которые хорошо играют один на один. Нам не хватило терпения в последней трети поля, мы могли бы попытаться больше владеть мячом, чтобы найти нужное пространство», — приводит слова Фернандеша Record.