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    Фернандеш: Самым важным было выиграть, но забить гол в свой день рождения, это что-то особенное

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    Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал победу над Словакией (1:0) в квалификации Евро-2024.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «Самым важным было выиграть матч, но всегда приятно забивать и, конечно, делать это в свой день рождения. Это имеет особый колорит. Мы знали, что это будет очень сложная и трудная игра, но нам удалось выйти из тупика. Мы могли бы быть более терпеливыми, потому что было пространство, но самое главное — это три очка.

    Словаки хорошо закрыли игровое пространство, где у нас есть несколько игроков, способных создать проблемы. Мы были более умны, когда использовали внешнее пространство с помощью Леао, Семедо, Нето, которые хорошо играют один на один. Нам не хватило терпения в последней трети поля, мы могли бы попытаться больше владеть мячом, чтобы найти нужное пространство», — приводит слова Фернандеша Record.

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