Хави: 10 очков из 12 — это хороший результат

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал победу над «Осасуной» (2:1) в матче 4-го тура Ла Лиги.

«Соперник отлично поработал в защите. Нам не удавалось создавать достаточное количество моментов, когда мы контролировали мяч. Но мы набрали важные три очка на стадионе, на котором всем будет тяжело.

Нам нужно играть более эффективно. Во втором тайме следовало лучше работать с мячом, мы тренируем этот аспект. Мы не играли один на один, не создавали достаточного количества моментов при помощи флангов.

Я удовлетворен победой, но нужно сделать шаг вперед. Против "Кадиса" у нас тоже были проблемы. В качестве примера я бы использовал второй тайм матча с "Вильярреалом", когда мы не позволяли переходить середину поля.10 очков из 12 — это хороший результат», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Календарь и таблица испанской Примеры

Победа позволила «Барселоне» набрать десять очков и подняться на третье место в турнирной таблице. У «Осасуны» шесть пунктов и десятая строчка.