Мостовой призвал не называть Кузяева «Царем»

Бывший футболист сборной Россиивозмущен тем, что французское издание L’Equipe назвало полузащитника «Гавра»царем после гола в ворота «Лорьяна» (3:0).

Мостовой во время выступлений за испанскую «Сельту» получил прозвище «Царь».

«а какой царь, подождите! Когда Кузяев в первой игре сыграл ужасно, что-то никто не говорил про царя и короля. Тогда и гол из-под него забили, и сам сыграл неважно. Лучше фразами не бросаться! Я-то помню, как в одно время, что только не кричали.

Все-таки, чтобы тебя называли "Царем", нужно играть много лет. Конечно, эту громкую фразу нужно заслужить. А Кузяев, думаю, на это не обращает внимания. И вообще это может задеть футболиста: "Ребят, ну вы чего? Я четыре игры только сыграл. Хватит!". Тем более, на примере Головина, который играет там шестой год», — приводит слова Мостового Sport24.

Кузяев провел в текущем чемпионате Франции четыре матча и забил два гола.