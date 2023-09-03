«Барселона» дожала «Осасуну»

В поединке четвертого тура испанской Примерына выезде переиграласо счетом 2:1.

Каталонцы вырвали победу в концовке благодаря голу Роберта Левандовского с пенальти. До этого команды обменялись гола. На точный удар Жюля Кунде хозяева ответили забитым мячом Чими Авильи.

Футбол. Испания. Примера Осасуна — Барселона 1:2 Голы: 0:1 Жюль Кунде (45 + 1'), 1:1 Эсекьель Авила (76'), 1:2 Роберт Левандовски (пенальти) (86') Осасуна: Айтор Фернандес, Хесус Аресо (Начо Видаль, 80'), Алехандро Катена, Хорхе Эррандо, Хуан Крус, Пабло Ибаньес (Хон Монкайола, 72'), Iker Munoz, Аймар Орос, Рубен Гарсия (Энрике Барха, 61'), Рауль Гарсия (Анте Будимир, 62'), Хосе Арнаис (Эсекьель Авила, 62') Барселона: Гави, Роберт Левандовски, Lamine Yamal (Ферран Торрес, 59'), Френки де Йонг, Ориоль Ромеу Видаль (Жоау Фелиш, 79'), Илкай Гюндоган, Алекс Бальде, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Серхи Роберто (Жоау Канселу, 59'), Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Роберт Левандовски (33'), Хесус Аресо (41'), Jagoba Arrasate (67'), Френки де Йонг (83') Удаление: Алехандро Катена (84')

Календарь и таблица испанской Примеры

Победа позволила «Барселоне» набрать десять очков и подняться на третье место в турнирной таблице. У «Осасуны» шесть пунктов и десятая строчка.