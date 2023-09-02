ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Альдо5 звездных бойцов UFC, перешедших из ММА в бокс
  • 14:59
    • «Ахмат» на выезде одолел «Урал»
  • 14:18
    • «Пари НН» — «Рубин»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    «Ахмат» на выезде одолел «Урал»

    «Урал» — «Ахмат»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Урал
    В матче седьмого тура чемпионата России «Ахмат» на выезде переиграл «Урал» со счетом 1:0.

    Мохамед Конате
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Конате

    Единственным голом в данном противостоянии отметился Мохамед Конате с пенальти.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Ахмат 0:1
    Гол: 0:1 Мохамед Конате (пенальти) (43') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Эмерсон, Силвие Бегич, Кики, Cisse I., Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Даниэль Мишкич, Александр Юшин, Алексей Каштанов Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Camilo, Артём Тимофеев, Иван Олейников, Владимир Ильин, Kovachev S., Мохамед Конате Предупреждения: Артём Тимофеев (21'), Антон Швец (75'), Ясмин Челикович (80')

    Все прогнозы на РПЛ

    «Ахмат» набрал десять очков и поднялся на восьмое место в РПЛ. У «Урала» осталось тринадцать баллов и третья позиция.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Краснодар» и «Спартак» определить сильнейшего?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Челси» потеряет очки в матче против «Ноттингем Форест»?
  • «Челси» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Прервет ли «Реал Сосьедад» ничейный синдром?
  • «Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.37
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 17:15
    •  3.80
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Челси — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Реал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.33
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.66
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры