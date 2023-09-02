«Урал» — «Ахмат»: счет матча 0:1, обзор гола

Мохамед Конате Фото: globallookpress.com
Единственным голом в данном противостоянии отметился Мохамед Конате с пенальти.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Урал — Ахмат 0:1
Гол: 0:1 Мохамед Конате (пенальти) (43') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Эмерсон, Силвие Бегич, Кики, Cisse I., Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Даниэль Мишкич, Александр Юшин, Алексей Каштанов Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Camilo, Артём Тимофеев, Иван Олейников, Владимир Ильин, Kovachev S., Мохамед Конате Предупреждения: Артём Тимофеев (21'), Антон Швец (75'), Ясмин Челикович (80')
«Ахмат» набрал десять очков и поднялся на восьмое место в РПЛ. У «Урала» осталось тринадцать баллов и третья позиция.