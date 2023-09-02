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    Клопп о ситуации с Салахом: Мне абсолютно не о чем беспокоиться

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал очередной комментарий по поводу слухов о том, что Мохамед Салах может перейти в «Аль-Иттихад».

    Юрген Клопп и Мохамед Салах
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    Юрген Клопп и Мохамед Салах

    Сообщалось, что «Ливерпуль» отказался продавать египетского нападающего в саудовский клуб, отклонив предложение на 150 миллионов фунтов.

    «С моей точки зрения, мне абсолютно не о чем беспокоиться. Мо с большой ответственностью относится к нашему общему делу.

    Он полностью сконцентрирован на тренировках с нами. Вообще не вижу никаких проблем», — приводит слова Клоппа журналиста Фабрицио Романо.

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    Напомним, из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» этим летом перешел бразильский полузащитник Фабиньо.

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