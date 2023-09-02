Клопп о ситуации с Салахом: Мне абсолютно не о чем беспокоиться

Главный тренер «Ливерпуля»дал очередной комментарий по поводу слухов о том, чтоможет перейти в

Сообщалось, что «Ливерпуль» отказался продавать египетского нападающего в саудовский клуб, отклонив предложение на 150 миллионов фунтов.

«С моей точки зрения, мне абсолютно не о чем беспокоиться. Мо с большой ответственностью относится к нашему общему делу.

Он полностью сконцентрирован на тренировках с нами. Вообще не вижу никаких проблем», — приводит слова Клоппа журналиста Фабрицио Романо.

Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается в середине сентября.

Напомним, из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» этим летом перешел бразильский полузащитник Фабиньо.