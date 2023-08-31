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    Захарян рассказал, почему перешел в «Реал Сосьедад»

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    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян прокомментировал слухи о том, что им интересовались «Лацио», «Страсбург», «Фейенорд» и «Челси».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Да, я понимаю, что над этим многие старались иронизировать, но могу сказать, что, конечно, были предложения от "Фейеноорда", "Страсбурга", был "Лацио". Это официальные предложения.

    Был полувариант с "Дженоа", также была заинтересована "Рома", но официальных переговоров не было, так скажем.

    Выбрал "Сосьедад", потому что он был наиболее настойчив. Договорились клубы между собой, что тоже очень важно, чтобы предложение устроило "Динамо", — сказал Захарян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

    Интервью с Арсеном Захаряном
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