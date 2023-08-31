начнут матч в 20:00 в квалификационном раунде ЛЕ, 31.08.2023.

Последний матч между собой: Слован — Арис Лимасол 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арис Лимасол» — «Слован» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Арис Лимасол»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Арис Лимасол — Слован.

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