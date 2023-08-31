«Арис» Лимассол сыграет на своем поле со «Слованом» Братислава в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 31 августа, начало — в 20:00 мск. «Арис» — «Слован»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арис» Лимассол

В первом матче на выезде «Арис» потерпел поражение со счетом 1:2. Посему теперь ему нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы выйти в групповой раунд Лиги Европы.

Как и соперник, чемпион Кипра сперва участвовал в Лиге чемпионов. Он дошел до 3-го раунда, проиграв польскому «Ракуву» (1:3 по сумме двух матчей).

Коэффициенты матча Арис Лимасол — Слован 1X2Новым игрокам 1.853.704.15Бонус$9500

«Арис» стартовал с победы в матче за Суперкубок Кипра, в котором он всухую обыграл «Омонию» со счетом 2:0. Также ему удалось обыграть АЕК Ларнака (2:0) в первом туре чемпионата Кипра.

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В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив потерпел три поражения при одной победе, поэтому у него откровенно плохая форма.

«Слован» Братислава

Победа со счетом 2:1 на своем поле в первом матче позволяет «Словану» подойти к ответной игре с небольшим гандикапом. Поэтому ей хватит и ничьей, чтобы выйти в групповой раунд.

Чемпион Словакии сперва участвовал в Лиге чемпионов. «Слован» Братислава дошел до 3-го раунда, проиграв «Маккаби» Хайфа (2:5 по сумме двух матчей).

Команда уже стартовала в новом сезоне чемпионата Словакии. В первом туре она потеряла очки против «Кошице» (0:0), во втором — снова сыграла вничью с «Дуклой» Банска-Бистрица (2:2), а в третьем — переиграла «Скалицу» (2:1).

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив победил дважды при трех ничьих и двух поражениях, поэтому и у него не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Арис», коэффициент на победу которого равен 1,86. Успех «Слована» оценивается в 4,06, ничья — в 3,66.

В шести последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,92.

Еще один вариант ставки — «Слован» не проиграет за 1,94, ведь 14 последних матчах гости уступили лишь дважды.