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    Сдержит ли «Слован» натиск «Ариса»?

    «Арис» — «Слован». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги Европы, 31 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арис» — «Слован»
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    «Слован» выиграл первый матч
    «Арис» Лимассол сыграет на своем поле со «Слованом» Братислава в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 31 августа, начало — в 20:00 мск. «Арис» — «Слован»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Арис Лимасол
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Арис Лимасол 20:00 Слован Слован
  • Либерец
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    «Арис» Лимассол

    В первом матче на выезде «Арис» потерпел поражение со счетом 1:2. Посему теперь ему нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы выйти в групповой раунд Лиги Европы.

    Как и соперник, чемпион Кипра сперва участвовал в Лиге чемпионов. Он дошел до 3-го раунда, проиграв польскому «Ракуву» (1:3 по сумме двух матчей).

    Коэффициенты матча Арис Лимасол — Слован

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    «Арис» стартовал с победы в матче за Суперкубок Кипра, в котором он всухую обыграл «Омонию» со счетом 2:0. Также ему удалось обыграть АЕК Ларнака (2:0) в первом туре чемпионата Кипра.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив потерпел три поражения при одной победе, поэтому у него откровенно плохая форма.

    «Слован» Братислава

    Победа со счетом 2:1 на своем поле в первом матче позволяет «Словану» подойти к ответной игре с небольшим гандикапом. Поэтому ей хватит и ничьей, чтобы выйти в групповой раунд.

    Чемпион Словакии сперва участвовал в Лиге чемпионов. «Слован» Братислава дошел до 3-го раунда, проиграв «Маккаби» Хайфа (2:5 по сумме двух матчей).

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    • Команда уже стартовала в новом сезоне чемпионата Словакии. В первом туре она потеряла очки против «Кошице» (0:0), во втором — снова сыграла вничью с «Дуклой» Банска-Бистрица (2:2), а в третьем — переиграла «Скалицу» (2:1).

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив победил дважды при трех ничьих и двух поражениях, поэтому и у него не лучшая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Арис», коэффициент на победу которого равен 1,86. Успех «Слована» оценивается в 4,06, ничья — в 3,66.

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    В шести последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,92.

    Еще один вариант ставки — «Слован» не проиграет за 1,94, ведь 14 последних матчах гости уступили лишь дважды.

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    «Арис» — «Слован»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Слован» натиск «Ариса»?
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