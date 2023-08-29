Серхио Рамос может стать одноклубником Бензема

Серхио Рамос Фото: globallookpress.com
По информации издания, саудовский клуб предлагает 37-летнему защитнику контракт на два года. Отмечается, что сам игрок хотел бы получить трехлетний контракт.
Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к Рамосу проявляют турецкий «Галатасарай», клуб МЛС «Интер Майами» и еще две команды из Саудовской Аравии.
Напомним, что Рамос летом этого года стал свободным агентом после окончания контракта с «ПСЖ». За клуб Рамос всего сыграл 58 матчей, забив шесть мячей и сделав одну голевую передачу. До этого он с 2005 по 2021 год играл в «Реале».