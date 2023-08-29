ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис РубиалесКарьерный суицид. Зарвавшийся функционер оставил Испанию без женской сборной
  • 08:51
    • Защитник «Атлетико Паранаэнсе» подтвердил свой переход в ЦСКА
  • 08:19
    • Джокович легко обыграл Мюллера в матче первого круга US Open-2023
  • 07:33
    • Мирра Андреева с победы стартовала на Открытом чемпионате США
    Все новости спорта

    Манчини назвал главную цель в сборной Саудовской Аравии

    Футбол АФК Сборная Саудовской Аравии
    Итальянский специалист Роберто Манчини назвал свою главную цель на посту главного тренера сборной Саудовской Аравии.

    Роберто Манчини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Манчини

    «Главная цель — выиграть Кубок Азии спустя 27 лет. В течение следующих десяти дней важно познакомиться со всеми футболистами. Также за последние десять дней мы посмотрели много видео о командах и игроках.

    У нас впереди четыре товарищеских матча до отборочного турнира ЧМ-2026, и времени достаточно», — приводит слова Манчини Inside World Football.

    Напомним, 27 августа итальянский тренер стал во главе сборной Саудовской Аравии. 13 августа 58-летний специалист покинул национальную команду Италии, которая под его руководством становилась чемпионом Европы в 2020 году, а также двукратным бронзовым призером Лиги наций УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Спартак» и «Динамо» сильнейшего в основное время?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Медведев не отдаст ни гейма в стартовом матче на US Open?
  • Медведев — Балаж. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Рублев снова проиграет Руусувуори?
  • Руусувуори — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Балаж
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Руусувуори — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч АЕК — Антверпен
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры