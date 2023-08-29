Манчини назвал главную цель в сборной Саудовской Аравии

Итальянский специалистназвал свою главную цель на посту главного тренера сборной Саудовской Аравии.

«Главная цель — выиграть Кубок Азии спустя 27 лет. В течение следующих десяти дней важно познакомиться со всеми футболистами. Также за последние десять дней мы посмотрели много видео о командах и игроках.

У нас впереди четыре товарищеских матча до отборочного турнира ЧМ-2026, и времени достаточно», — приводит слова Манчини Inside World Football.

Напомним, 27 августа итальянский тренер стал во главе сборной Саудовской Аравии. 13 августа 58-летний специалист покинул национальную команду Италии, которая под его руководством становилась чемпионом Европы в 2020 году, а также двукратным бронзовым призером Лиги наций УЕФА.