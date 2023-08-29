Защитник «Атлетико Паранаэнсе» подтвердил свой переход в ЦСКА

Защитник «Атлетико Паранаэнсе»прокомментировал предстоящий переход в ЦСКА.

«Прошла неделя с тех пор, как я узнал о переговорах. Я был сосредоточен на Бразилии. Теперь нужно отправиться в Россию, чтобы я мог действовать как можно скорее.

Я был очень счастлив здесь. Но это мечта, я постараюсь играть там как можно больше и, когда вернусь, хочу снова надеть эту футболку», — цитирует защитника Ge Globo.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит 4,5 миллиона евро за его переход. В среду, 30 августа, игрок прилетит в столицу России для завершения трансфера.

В текущем сезоне крайний защитник провел за «Атлетико Паранаэнсе» 41 матч во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами и семью результативными передачами.