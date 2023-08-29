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    Защитник «Атлетико Паранаэнсе» подтвердил свой переход в ЦСКА

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    Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келвен прокомментировал предстоящий переход в ЦСКА.

    Келвен
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    Келвен

    «Прошла неделя с тех пор, как я узнал о переговорах. Я был сосредоточен на Бразилии. Теперь нужно отправиться в Россию, чтобы я мог действовать как можно скорее.

    Я был очень счастлив здесь. Но это мечта, я постараюсь играть там как можно больше и, когда вернусь, хочу снова надеть эту футболку», — цитирует защитника Ge Globo.

    Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит 4,5 миллиона евро за его переход. В среду, 30 августа, игрок прилетит в столицу России для завершения трансфера.

    В текущем сезоне крайний защитник провел за «Атлетико Паранаэнсе» 41 матч во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами и семью результативными передачами.

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