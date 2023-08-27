«Валенсия» — «Осасуна»: счет матча 1:2, обзор голов

На 24-й минуте встречи гости открыли счет. Арбитр назначил пенальти в ворота «Валенсии». Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал полузащитник «Осасуны» Аймар Орос.
Хозяева сумели сравнять счет лишь на 80-й минуте встречи. Точным ударом отличился нападающий «Валенсии» Уго Дуро.
На 90+5-й минуте защитник «Осасуны» Начо Видаль отправил мяч в ворота благодаря индивидуальным действиям — 2:1.
Футбол. Испания. Примера
Валенсия — Осасуна 1:2
Голы: 0:1 Аймар Орос (пенальти) (24'), 1:1 Уго Дуро (80'), 1:2 Начо Видаль (90 + 5') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста (Кристьян Москера, 75'), Дженк Озкачар, Хосе Гайя, Фран Перес (Димитри Фулкье, 58'), Пепелу, Муктар Дьякаби (Андре Алмейда, 46'), Diego Lopez Noguerol (Серхи Канос, 75'), Javier Guerra Moreno, Уго Дуро Осасуна: Хосе Арнаис (Хоан Мохика, 67'), Рауль Гарсия (Анте Будимир, 75'), Энрике Барха (Начо Видаль, 46'), Аймар Орос (Хон Монкайола, 67'), Iker Munoz, Пабло Ибаньес, Хуан Крус, Давид Гарсия, Алехандро Катена, Хесус Аресо (Рубен Пенья, 78'), Серхио Эррера Предупреждения: Тьерри Корреа (23'), Муктар Дьякаби (27'), Энрике Барха (35'), Уго Дуро (59'), Iker Munoz (62'), Анте Будимир (90 + 1'), Хон Монкайола (90 + 4')
После этого матча «Осасуна» занимает 7-е место в таблице Примеры с 6-ю очками в активе. «Валенсия» — на 6-й позиции (6).