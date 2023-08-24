Манчини согласовал контракт со сборной Саудовской Аравии

Роберто Манчини Фото: globallookpress.com
В середине августа 58-летний специалист покинул сборную Италии. Поводом для этого решения стали разногласия с руководством итальянской федерации футбола.
По информации La Gazzetta dello Sport, Манчини уже принял предложение возглавить сборную Саудовской Аравии.
Экс-тренер «Манчестер Сити» и миланского «Интера» подпишет трехлетний контракт с зарплатой 25-30 миллионов евро в год.
Ранее сборную Саудовской Аравии тренировал Эрве Ренар, под руководством которого команда обыграла Аргентину на чемпионате мира в Катаре.
Напомним, новым главным тренером сборной Италии стал Лучано Спаллетти.