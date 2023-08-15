Манчини объяснил внезапный уход из сборной Италии

признался, что решил покинуть пост главного тренера сборной Италии из-за разногласий с президентом местной федерации футбола

«Я объяснил ему, что в эти месяцы мне нужно было оказать поддержку и успокоить, но он этого не сделал, и поэтому я уволился.

Нужно было сделать это раньше? Возможно. Но я покинул сборную Италии за 25 дней до следующей игры, а не за три.

Гравина целый год пытался влиять на персонал в сборной. Я пытался донести ему, что максимум пару новых лиц он может добавить, но он не может убрать двух человек, которые работают и приносят результат. Во всяком случае, именно я должен принять решение о замене одного из моих сотрудников.

Некоторое время Гравина думал о вещах совсем иначе, чем я. Меня "убили" исключительно за мое решение. Я хотел послать сигнал президенту, он мог бы помочь мне, если бы захотел», — приводит слова Манчини Football Italia.

Ранее стали известны претенденты на пост главного тренера сборной Италии после отставки Манчини.

Напомним, под руководством Манчини сборная Италии стала победителем Евро-2020 и не смогла попасть в финальную часть ЧМ-2022.