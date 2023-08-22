Капитан «Ювентуса» может перейти в «Унион Берлин»

Защитник «Ювентуса»может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Итальянский футболист близок к переходу в «Унион Берлин», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Немецкий клуб ведет переговоры не только с окружением 36-летнего игрока, но и с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что Бонуччи больше не входит в планы главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Transfermarkt оценивает стоимость Бонуччи в 1,50 миллиона евро.

Напомним, «Унион Берлин» занял четвертое место в прошедшем чемпионате Германии и получил возможность сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.