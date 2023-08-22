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    Капитан «Ювентуса» может перейти в «Унион Берлин»

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    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

    Леонардо Бонуччи
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    Леонардо Бонуччи

    Итальянский футболист близок к переходу в «Унион Берлин», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Немецкий клуб ведет переговоры не только с окружением 36-летнего игрока, но и с «Ювентусом».

    Ранее сообщалось, что Бонуччи больше не входит в планы главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

    Transfermarkt оценивает стоимость Бонуччи в 1,50 миллиона евро.

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