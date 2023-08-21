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    Джикия: Будут еще игры с «Зенитом», где можно будет добиться победы

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    Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о поражении «красно-белых» в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Есть факт, что мы долго не можем победить "Зенит". Но все профессионалы, все прекрасно понимают, что жизнь на этом не заканчивается. Есть и другие команды, против которых надо играть. Весь чемпионат еще впереди. Надо работать и будут еще игры с "Зенитом", где можно будет добиться победы.

    После удачного старта пошло не очень хорошо? Не могу заглядывать вперед, но все профессионалы своего дела и всех зависит от нас. Идет только пятый тур. Все еще впереди», — сказал Джикия СЭ.

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    • После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 9-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют 26 августа с «Ахматом».

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