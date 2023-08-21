Чемпион мира из «Атлетико» стал трансферной целью «Аль-Ахли»

Родриго Де Пауль Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, в переходе аргентинского футболиста заинтересован «Аль-Ахли».
Клуб из Джидды решил подписать Де Пауля после неудачной попытки приобрести полузащитника «Наполи» Петра Зелиньского.
Источник отмечает, что переговоры проходят тяжело, но «Аль-Ахли» предпринимает максимальные усилия для того, чтобы сделка состоялась.
Transfermarkt оценивает стоимость Де Пауля в 40 миллионов евро.
Игроками «Аль-Ахли» ранее стали Роберто Фирмино, Рияд Марез, Франк Кессье, Аллан Сен-Максимен и Эдуар Менди.