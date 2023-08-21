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    Чемпион мира из «Атлетико» стал трансферной целью «Аль-Ахли»

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    Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    Родриго Де Пауль
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    Родриго Де Пауль

    По информации журналиста Фабрицио Романо, в переходе аргентинского футболиста заинтересован «Аль-Ахли».

    Клуб из Джидды решил подписать Де Пауля после неудачной попытки приобрести полузащитника «Наполи» Петра Зелиньского.

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    • Источник отмечает, что переговоры проходят тяжело, но «Аль-Ахли» предпринимает максимальные усилия для того, чтобы сделка состоялась.

    Transfermarkt оценивает стоимость Де Пауля в 40 миллионов евро.

    Игроками «Аль-Ахли» ранее стали Роберто Фирмино, Рияд Марез, Франк Кессье, Аллан Сен-Максимен и Эдуар Менди.

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