Джикия высказался о трансферах известных игроков в чемпионат Саудовской Аравии

Защитник московского «Спартака»высказался о громких трансферах в чемпионате Саудовской Аравии.

«Начал ли смотреть чемпионат Саудовской Аравии? Глянул финал Клубного кубка арабских чемпионов. Сначала относился к этому совершенно спокойно, но потом…

Когда дело касается возрастных футболистов вроде Роналду — это один вопрос, но, когда стали переходить игроки в самом соку, я этого не понял.

Как можно променять Лигу чемпионов на финансовые условия? Спорт не должен превращаться в инструмент для зарабатывания денег. Ведь те, кто сейчас оказывается в арабских командах, явно и так не бедствовали», — цитирует Джикию пресс-служба «Спартака».

Напомним, ранее в саудовскую Премьер-лигу перешел из «Зенита» нападающий Малком за 60 миллионов евро. Также в клубах данной лиги выступают такие известные футболисты как Карим Бензема, Криштиану Роналду, Неймар, Калиду Кулибали и Сергей Милинкович-Савич.