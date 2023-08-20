«Факел» одолел «Пари НН», одержав первую победу в новом сезоне РПЛ

«Факел» одолел «Пари НН», одержав первую победу в РПЛ Фото: globallookpress.com
Хозяева завоевали три очка. У победителей голы забили Евгений Марков и Александр Долгов.
Стоит отметить, что «Пари НН» с 55-й минуты играл вдесятером из-за удаления Виктора Александрова.
«Факел» набрал три очка, одержав первую победу в новом сезоне РПЛ. В активе «Пари НН» 4 балла.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Факел — Пари НН 1:0
Гол: 1:0 Markov E. (75') Факел: Виталий Гудиев, Василий Черов, Сергей Божин, Kudryashov F., Masternoy V., Андрей Мендель, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Motpan N., Максим Максимов, Хызыр Аппаев Пари НН: Артур Нигматуллин, Лукас Масоэро, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Живоглядов, Николай Калинский, Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Владислав Карапузов, Эдгар Севикян, Тимур Сулейманов Предупреждения: Виктор Александров (52'), (55'), Виктор Александров (55')