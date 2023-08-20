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    «Факел» одолел «Пари НН», одержав первую победу в новом сезоне РПЛ

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    В матче 5-го тура РПЛ «Факел» принимал «Пари НН». Встреча состоялась в Воронеже.

    «Факел» одолел «Пари НН», одержав первую победу в РПЛ
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    «Факел» одолел «Пари НН», одержав первую победу в РПЛ

    Хозяева завоевали три очка. У победителей голы забили Евгений Марков и Александр Долгов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Стоит отметить, что «Пари НН» с 55-й минуты играл вдесятером из-за удаления Виктора Александрова.

    «Факел» набрал три очка, одержав первую победу в новом сезоне РПЛ. В активе «Пари НН» 4 балла.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Пари НН 1:0
    Гол: 1:0 Markov E. (75') Факел: Виталий Гудиев, Василий Черов, Сергей Божин, Kudryashov F., Masternoy V., Андрей Мендель, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Motpan N., Максим Максимов, Хызыр Аппаев Пари НН: Артур Нигматуллин, Лукас Масоэро, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Живоглядов, Николай Калинский, Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Владислав Карапузов, Эдгар Севикян, Тимур Сулейманов Предупреждения: Виктор Александров (52'), (55'), Виктор Александров (55')
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