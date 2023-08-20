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    «Ахмат» — «Оренбург»: счет матча 4:0, обзор голов

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    Грозненский «Ахмат» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» (4:0) в матче 5-го тура чемпионата России по футболу.

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    Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Тодорович со стандартного положения выполнил подачу в центр штрафной, откуда Конате нанёс удар — Ходанович с большим трудом отбил мяч у штанги. Отскок получился во вратарскую, а Тимофеев, успев первым к мячу, добил под перекладину.

    На 24-й минуте Камилов сделал пас в лицевую, Ильин протолкнул мяч во вратарскую «Оренбурга», откуда Олейникову ударом в упор не удалось прошить голкипера, но помог Бернард Бериша, который после удобного отскока «ножницами» добил в цель.

    На 35-й минуте грозненцы организовали атаку через центр, Ильин дождался передачи в ноги, добрался до радиуса штрафной и классно низом пробил из-под защитника — получилось под самую штангу.

    На 87-й минуте Диванович продавил защитника и от правого края штрафной прострелил к линии вратарской, а рванувший на мяч Камило в касание пробил под перекладину.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Оренбург 4:0
    Голы: 1:0 Артём Тимофеев (9'), 2:0 Бернард Бериша (24'), 3:0 Владимир Ильин (35'), 4:0 Camilo (86') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Владислав Камилов, Артём Тимофеев, Иван Олейников, Владимир Ильин, Бернард Бериша, Мохамед Конате Оренбург: Khodanovich A., Арсен Адамов, Матиас Перес, Ренато Гойкович, Кирилл Печенин, Florentin G., Лукас Вера, Иван Башич, Юрий Ковалёв, Химми Марин, Степан Оганесян Предупреждения: Ренато Гойкович (37'), Владимир Ильин (59'), Florentin G. (74'), Obukhov V. (74')
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