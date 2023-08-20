«Ахмат» — «Оренбург»: счет матча 4:0, обзор голов

Грозненскийодержал домашнюю победу над(4:0) в матче 5-го тура чемпионата России по футболу.

Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Тодорович со стандартного положения выполнил подачу в центр штрафной, откуда Конате нанёс удар — Ходанович с большим трудом отбил мяч у штанги. Отскок получился во вратарскую, а Тимофеев, успев первым к мячу, добил под перекладину.

На 24-й минуте Камилов сделал пас в лицевую, Ильин протолкнул мяч во вратарскую «Оренбурга», откуда Олейникову ударом в упор не удалось прошить голкипера, но помог Бернард Бериша, который после удобного отскока «ножницами» добил в цель.

На 35-й минуте грозненцы организовали атаку через центр, Ильин дождался передачи в ноги, добрался до радиуса штрафной и классно низом пробил из-под защитника — получилось под самую штангу.

На 87-й минуте Диванович продавил защитника и от правого края штрафной прострелил к линии вратарской, а рванувший на мяч Камило в касание пробил под перекладину.