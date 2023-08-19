«Локомотив» сделал предложение «Айнтрахту» по трансферу Борре

в ближайшее время может подписать нападающего «Айнтрахта»

По информации TyC Sports, «железнодорожники» сделали официальное предложение о покупке колумбийского футболиста.

Источник при этом отмечает, что Борре на данный момент склоняется к тому, чтобы отказаться от возможности продолжить карьеру в России, несмотря на то, что «Локомотив» готов удовлетворить его финансовые запросы.

Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего форварда в девять миллионов евро.

В прошедшем сезоне Борре провел в чемпионате Германии 32 матча, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

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Ранее сообщалось, что в переходе Борре заинтересован еще один российский клуб.