ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Интер»Трое в гонке, не считая «Ювентус». Чего ждать от нового сезона Серии А?
  • 10:41
    • «Фиорентина» надеется продать Коконина до закрытия трансферного окна
  • 10:14
    • «Локомотив» сделал предложение «Айнтрахту» по трансферу Борре
  • 10:00
    • Лунев прибыл в Баку для подписания контракта с «Карабахом»
  • 09:40
    • «Анахайм» выменял Любушкина у «Баффало»
  • 09:34
    • «Аль-Иттихад» намерен купить чемпиона мира из «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    «Локомотив» сделал предложение «Айнтрахту» по трансферу Борре

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России Айнтрахт Франкфурт Бундеслига Футбол Германии Трансферы
    «Локомотив» в ближайшее время может подписать нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Борре.

    Рафаэль Борре
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэль Борре

    По информации TyC Sports, «железнодорожники» сделали официальное предложение о покупке колумбийского футболиста.

    Источник при этом отмечает, что Борре на данный момент склоняется к тому, чтобы отказаться от возможности продолжить карьеру в России, несмотря на то, что «Локомотив» готов удовлетворить его финансовые запросы.

    Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего форварда в девять миллионов евро.

  • Изидор близок к переходу в «Марсель»
  • Читайте по теме

    • В прошедшем сезоне Борре провел в чемпионате Германии 32 матча, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Краснодар» — «Локомотив»

    Ранее сообщалось, что в переходе Борре заинтересован еще один российский клуб.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» уничтожит оборону «МЮ»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • «Ньюкасл» отберет очки у «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Смогут ли «Динамо» и ЦСКА определить сильнейшего?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Альмерия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Интер — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры