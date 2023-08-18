ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Династия «Ман Сити». Команда Гвардиолы завоевала четвертый трофей за три месяца
  • 00:19
    • «Фенербахче» одержал уверенную победу над «Марибором» в квалификации ЛК
  • 00:02
    • Свентек пробилась в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:54
    • «Бешикташ» обыграл «Нефтчи» и вышел в финал квалификации ЛК
  • 23:09
    • «Лудогорец» и «Олимпиакос» пробились в финал квалификации Лиги Европы
  • 21:04
    • Медведев проиграл Звереву на турнире в Цинциннати
    Все новости спорта

    «Тобол» по пенальти прошел «Дерри Сити», «Партизан» выбил «Сабах» Мусаева из Лиги конференций

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Партизан
    Подошли к концу два последних ответных матча полуфинала квалификации Лиги конференций.

    «Тобол»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тобол»

    В Северной Ирландии местный «Дерри Сити» смог обыграть казахстанский «Тобол» со счетом 1:0. В первой игре с таким же результатом выиграла команда из Казахстана, поэтому все решалось в серии пенальти, где точнее оказались футболисты футболисты «Тобола».

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Дерри Сити — Тобол 1:0
    Голы: 1:0 William Patching (пенальти) (15'), 1:1 Патрик Макэлени (пенальти) (118'), 1:1 Рамазан Оразов (пенальти) (118'), 2:2 Brandon Kavanagh (пенальти) (118'), 2:2 Miljan Vukadinovic (пенальти) (118'), 3:3 Danny Mullen (пенальти) (118'), 3:3 Евгений Шахов (пенальти) (118'), 4:4 Jordan McEneff (пенальти) (118'), 4:4 Roman Arsankulov (пенальти) (118'), 5:5 Cian Kavanagh (пенальти) (118'), 5:5 Bojan Mladjovic (пенальти) (118'), 5:6 Павел Киреенко (пенальти) (118') Дерри Сити: Brian Maher, Ronan Boyce, Mark Connolly, Cameron McJannett, Ben Doherty, Adam O'Reilly (Камерон Даммигэн, 76'), Садио Диалло (Jordan McEneff, 88'), William Patching (Патрик Макэлени, 64'), Paul McMullan (Brandon Kavanagh, 88'), Jamie McGonigle (Cian Kavanagh, 64'), Майкл Даффи (Danny Mullen, 112') Тобол: Miljan Vukadinovic, Serge Deble (Pavel Zabelin, 113'), Igor Ivanovic (Рамазан Оразов, 76'), Серикжан Мужиков (Павел Киреенко, 84'), Jovan Ilic, Samat Zharynbetov (Евгений Шахов, 76'), Roman Arsankulov, Bojan Mladjovic, Ivan Rogac, Bagdat Kairov (Albert Gabaraev, 90'), Иван Коновалов Предупреждения: Serge Deble (14'), Adam O'Reilly (69'), Bagdat Kairov (72'), Roman Arsankulov (86'), Майкл Даффи (90 + 5'), Ivan Rogac (104'), Danny Mullen (116'), Bojan Mladjovic (118')

    В финале квалификации «Тобол» встретится с чешской «Викторией» из Пльзени.

    Все прогнозы на футбол

    В параллельной игре также все решалось в серии пенальти. Сербский «Партизан» смог отыграть преимущество в два мяча у азербайджанского «Сабаха» и выиграть со счетом 2:0.

    По пенальти сильнее оказались футболисты «Партизана».

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Партизан — Сабах 2:0
    Голы: 1:0 Saldanha (30'), 2:0 Бибрас Натхо (58'), 1:1 Андрия Павлович (пенальти) (116'), 1:1 Алексей Исаев (пенальти) (116'), 2:2 Неманья Николич (пенальти) (116'), 2:2 Manu Apeh (пенальти) (116'), 3:3 Aldo Kalulu (пенальти) (116'), 3:3 Jeyhun Nuriyev (пенальти) (116'), 4:4 Nikola Antic (пенальти) (116'), 4:4 Christian (пенальти) (116'), 5:4 Самед Баждар (пенальти) (116') Партизан: Александар Йованович, Arandjel Stojkovic, Михайло Илич, Светозар Маркович, Nikola Antic, Xander Severina (Самед Баждар, 82'), Kristijan Belic, Бибрас Натхо (Неманья Николич, 82'), Franck Kanoute (Александар Шчекич, 64'), Квинси Мениг (Aldo Kalulu, 72'), Saldanha (Андрия Павлович, 110') Сабах: Davit Volkovi (Manu Apeh, 74'), Anatoliy Nuriev (Tellur Mutallimov, 78'), Алексей Исаев, Christian, Венсан Тиль (Jeyhun Nuriyev, 78'), Jearl Margaritha (Намик Алескеров, 63'), Bojan Letic (Ildar Alakbarov, 102'), Sofiane Chakla (Jon Irazabal, 74'), Marouane Hadhoudi, Амин Сейдиев, Юсиф Иманов Предупреждения: Bojan Letic (8'), Marouane Hadhoudi (26'), Sofiane Chakla (57'), Александар Шчекич (83'), Юсиф Иманов (87'), Christian (90 + 8'), Kristijan Belic (107'), Kristijan Belic (116')

    За выход в групповую стадию Лиги конференций белградская команда сыграет против датского «Норшелланна».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Джокович обыграет Монфиса с разгромным счетом?
  • Монфис — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Бавария» не будет тянуть с голом
  • «Вердер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Смогут ли «Динамо» и ЦСКА определить сильнейшего?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Монфис — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Швеция (жен) — Австралия (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мец — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Нава — Ковачевич
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры