«Тобол» по пенальти прошел «Дерри Сити», «Партизан» выбил «Сабах» Мусаева из Лиги конференций

Подошли к концу два последних ответных матча полуфинала квалификации Лиги конференций.

В Северной Ирландии местный «Дерри Сити» смог обыграть казахстанский «Тобол» со счетом 1:0. В первой игре с таким же результатом выиграла команда из Казахстана, поэтому все решалось в серии пенальти, где точнее оказались футболисты футболисты «Тобола».

Футбол. Лига конференций. Квалификация Дерри Сити — Тобол 1:0 Голы: 1:0 William Patching (пенальти) (15'), 1:1 Патрик Макэлени (пенальти) (118'), 1:1 Рамазан Оразов (пенальти) (118'), 2:2 Brandon Kavanagh (пенальти) (118'), 2:2 Miljan Vukadinovic (пенальти) (118'), 3:3 Danny Mullen (пенальти) (118'), 3:3 Евгений Шахов (пенальти) (118'), 4:4 Jordan McEneff (пенальти) (118'), 4:4 Roman Arsankulov (пенальти) (118'), 5:5 Cian Kavanagh (пенальти) (118'), 5:5 Bojan Mladjovic (пенальти) (118'), 5:6 Павел Киреенко (пенальти) (118') Дерри Сити: Brian Maher, Ronan Boyce, Mark Connolly, Cameron McJannett, Ben Doherty, Adam O'Reilly (Камерон Даммигэн, 76'), Садио Диалло (Jordan McEneff, 88'), William Patching (Патрик Макэлени, 64'), Paul McMullan (Brandon Kavanagh, 88'), Jamie McGonigle (Cian Kavanagh, 64'), Майкл Даффи (Danny Mullen, 112') Тобол: Miljan Vukadinovic, Serge Deble (Pavel Zabelin, 113'), Igor Ivanovic (Рамазан Оразов, 76'), Серикжан Мужиков (Павел Киреенко, 84'), Jovan Ilic, Samat Zharynbetov (Евгений Шахов, 76'), Roman Arsankulov, Bojan Mladjovic, Ivan Rogac, Bagdat Kairov (Albert Gabaraev, 90'), Иван Коновалов Предупреждения: Serge Deble (14'), Adam O'Reilly (69'), Bagdat Kairov (72'), Roman Arsankulov (86'), Майкл Даффи (90 + 5'), Ivan Rogac (104'), Danny Mullen (116'), Bojan Mladjovic (118')

В финале квалификации «Тобол» встретится с чешской «Викторией» из Пльзени.

Все прогнозы на футбол

В параллельной игре также все решалось в серии пенальти. Сербский «Партизан» смог отыграть преимущество в два мяча у азербайджанского «Сабаха» и выиграть со счетом 2:0.

По пенальти сильнее оказались футболисты «Партизана».

Футбол. Лига конференций. Квалификация Партизан — Сабах 2:0 Голы: 1:0 Saldanha (30'), 2:0 Бибрас Натхо (58'), 1:1 Андрия Павлович (пенальти) (116'), 1:1 Алексей Исаев (пенальти) (116'), 2:2 Неманья Николич (пенальти) (116'), 2:2 Manu Apeh (пенальти) (116'), 3:3 Aldo Kalulu (пенальти) (116'), 3:3 Jeyhun Nuriyev (пенальти) (116'), 4:4 Nikola Antic (пенальти) (116'), 4:4 Christian (пенальти) (116'), 5:4 Самед Баждар (пенальти) (116') Партизан: Александар Йованович, Arandjel Stojkovic, Михайло Илич, Светозар Маркович, Nikola Antic, Xander Severina (Самед Баждар, 82'), Kristijan Belic, Бибрас Натхо (Неманья Николич, 82'), Franck Kanoute (Александар Шчекич, 64'), Квинси Мениг (Aldo Kalulu, 72'), Saldanha (Андрия Павлович, 110') Сабах: Davit Volkovi (Manu Apeh, 74'), Anatoliy Nuriev (Tellur Mutallimov, 78'), Алексей Исаев, Christian, Венсан Тиль (Jeyhun Nuriyev, 78'), Jearl Margaritha (Намик Алескеров, 63'), Bojan Letic (Ildar Alakbarov, 102'), Sofiane Chakla (Jon Irazabal, 74'), Marouane Hadhoudi, Амин Сейдиев, Юсиф Иманов Предупреждения: Bojan Letic (8'), Marouane Hadhoudi (26'), Sofiane Chakla (57'), Александар Шчекич (83'), Юсиф Иманов (87'), Christian (90 + 8'), Kristijan Belic (107'), Kristijan Belic (116')

За выход в групповую стадию Лиги конференций белградская команда сыграет против датского «Норшелланна».